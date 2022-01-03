Eskişehir'de yoğun sis etkili oluyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düşüyor.
Kent merkezi ve çevresinde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan sis, bölgede ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Bölge trafik ekipleri, şehir merkezi ile Eskişehir'i Ankara, Bursa ve Kütahya'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
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