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Eskişehir'de yoğun sis etkili oluyor

03.01.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de yoğun sis etkili oluyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düşüyor.

Kent merkezi ve çevresinde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan sis, bölgede ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Bölge trafik ekipleri, şehir merkezi ile Eskişehir'i Ankara, Bursa ve Kütahya'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

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Aylin Eczanesi
Odunpazari
(02.01.2022 08:30 / 03.01.2022 08:30) Eczanesi
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Aylin Eczanesi
Odunpazari
(02.01.2022 08:30 / 03.01.2022 08:30) Eczanesi
020120220830030120220830
Aylin Eczanesi
Odunpazari
(02.01.2022 08:30 / 03.01.2022 08:30) Eczanesi
020120220830030120220830
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