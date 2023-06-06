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Eskişehir'deki barajların doluluğu ve yağış miktarı bir yıl öncesine göre arttı

06.06.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'e içme suyu ve tarımsal sulama imkanı sağlayan bazı barajlarda ilkbahar yağışları dolayısıyla doluluk oranları 2022 yılının aynı dönemine göre artarken, metrekare başına düşen yağış miktarı da yükseldi.

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kente içme ve sulama suyu sağlayan Porsuk Barajı'nda su seviyesi geçen yılın haziran ayında yüzde 41,7 iken, bu senenin aynı döneminde yüzde 46,1 oldu.

Seyitgazi Ovası'nı sulayan Kunduzlar Barajı'nın doluluğu 5 Haziran itibarıyla yüzde 100 ölçüldü. Bu baraj geçen yıl aynı tarihte yüzde 37,72 doluluğa sahipti. Seyitgazi ilçesi sulamasında kullanılan Çatören Barajı'nın seviyesi de geçen seneye kıyasla yüzde 20,34 artarak yüzde 72'ye ulaştı. İnönü ilçesi sulamasına kaynak oluşturan Aşağı Kuzfındık Barajı'nda doluluk yüzde 9,52, Dodurga Barajı'nda ise 32,1 ölçüldü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent merkezinde geçen yıl mayıs ayında metrekareye ortalama 25,1 kilogram yağış düşerken, bu miktar geçen ay 59,6 olarak gerçekleşti.

Alpu ilçesinde mayıs 2022'de 29 kilogram olan yağış miktarı 68,1'e, Beylikova'da 15,2'den 55,7'ye, Çifteler'de 17,4'ten 100,6'ya, Günyüzü'nde 27,1'den 79,8'e, Han'da 34,7'den 121,2'ye, Mahmudiye'de 43'ten 83,4'e, Mihalgazi'de 11,9'dan 91,7'ye, Sarıcakaya'da 12,2'den 70,3'e, Seyitgazi'de 35,5'ten 62,5'e, Sivrihisar'da 21,8'den 83,6'ya, İnönü ilçesinde ise 11,7'den 71,6'ya yükseldi.

"ESKİŞEHİR'İN İHTİYACI YILLIK 175-180 MİLYON METREKÜP CİVARINDA"

DSİ'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Porsuk, İnönü, Kunduzlar ve Çatören barajlarının, Eskişehir, İnönü ve Seyitgazi sulamalarına kaynak sağladığı bildirildi.

Eskişehir'de Türkiye ortalamasına göre yağışı az bir bölgede bulunması nedeniyle sulama amaçlı barajlarda su depolanmasının büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurak geçen yıllarda barajlara yeterli su gelmemekte, bu da sulamada sıkıntılara neden olmaktadır. Eskişehir'in içme ve kullanma suyu ile Eskişehir sulamasının sulama suyu ihtiyacı yıllık 175-180 milyon metreküp civarındadır. Porsuk Barajı'nda bugün itibarıyla mevcut bulunan suyun Eskişehir sulamasının su ihtiyacı ve Eskişehir'in içme ve kullanma suyu ihtiyacı göz önüne alınarak değerlendirme yapıldığında, ilave sahaların sulanması için ayrıca su takviyesi yapılması mümkün görülmemektedir. Porsuk Barajı'ndan Porsuk Çayı yatağına sulama suyu verilmesi taleplerinin karşılanması mümkün olmadığından çiftçilerimizin buna göre davranarak ürün planlamaları yapmaları, büyük çaplı ekim yapmamaları, su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi veya ektirilmemesi gerekmektedir."

Açıklamada, Eskişehir'de bulunan 24 göletin doluluk oranının da barajlarla benzer durumda olduğu aktarıldı.

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Eskişehir İnönü baraj porsuk

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