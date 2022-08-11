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Eskişehir'deki evinde uyuşturucu üretip sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

11.08.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlının evinde 39 kilo 30 gram esrar ele geçirildi

Eskişehir'deki evinde uyuşturucu üretip sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 39 kilo 30 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarda, ilçede bir evde izinsiz Hint keneviri yetiştirildiği ve yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğunu tespit etti.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda polis, şüpheli S.T'yi yakaladı.

Zanlının adresinde yapılan aramalarda 39 kilo 30 gram esrar, 304 kök Hint keneviri, 8 ortam aydınlatma cihazı, 3 vantilatör ve ortam nemlendirme cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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