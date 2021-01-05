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Eskişehir'deki kavgada baba ve oğlunu bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.01.2021 13:46 | Son Güncelleme

Eskişehir'deki kavgada baba ve oğlunu bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir'deki kavgada baba ve oğlunu bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kentte dün yaşanan kavganın ardından gözaltına alınan Ali B. (47), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali B. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gökmeydan Mahallesi Canay Sokağı'ndaki bir iş yerinin önünde yaşanan bıçaklı kavgada, Selami (64) ve oğlu Ali G. (33) yaralanmıştı. Hayati tehlikeleri bulunduğu bildirilen yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmış, Ali B. ise polis tarafından suç aleti bıçakla yakalanmıştı.

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