YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'deki orman yangını

Eskişehir'deki orman yangını

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.09.2020 01:47 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: - "Mihalgazi'de 24 Eylül'de meydana gelen orman yangını ekiplerimizin üstün gayretleri ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde alevlerin bir otomobilden yol kenarındaki ormanlık alana sıçramasıyla çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mihalgazi ilçesinde 24 Eylül'de meydana gelen orman yangını ekiplerimizin üstün gayretleri ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yangına, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale ediliyor.

Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçe belediyelerine ait 2 arazöz de bölgedeki araçlara su takviyesinde bulunuyor.

- Olay

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde E.D. idaresindeki 26 PN 821 plakalı otomobil, Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla yolu mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlamış, bu sırada alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçramıştı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalara başlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:18
Sabah
06:41
Öğle
12:55
İkindi
16:18
Akşam
18:58
Yatsı
20:16
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Mihalgazi’de Korona denetimi
Mihalgazi’de Korona denetimi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
Sivrihisar’da alt ve üstyapı çalışmaları
Sivrihisar’da alt ve üstyapı çalışmaları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.