Eskişehir'in bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in bazı ilçelerinde kar dolayısıyla bugün eğitime ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, Günyüzü, Mihalıççık ve Han ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda, Sivrihisar ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesini kararlaştırdı.

İl merkezi ve diğer ilçelerde eğitimin devam ettiği öğrenildi.

