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Eskişehir'in bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

03.03.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in bazı ilçelerinde kar dolayısıyla bugün eğitime ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, Günyüzü, Mihalıççık ve Han ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda, Sivrihisar ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesini kararlaştırdı.

İl merkezi ve diğer ilçelerde eğitimin devam ettiği öğrenildi.

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