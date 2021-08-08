Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki selden zarar görenlere yardım malzemesi dağıtıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen selden zarar görenlere Kaymakamlık ve Türk Kızılay tarafından yardım malzemesi verildi.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mülk, Nasrettin Hoca ile Oğlakçı mahallelerinde meydana gelen selden etkilenenler, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince ilçedeki spor salonlarına götürüldü.

Sağanak ve selden zarar gören ailelere, Sivrihisar Kaymakamlığı ve Türk Kızılay tarafından ilk etapta 50 battaniye, 15 çuval un, 2 çuval şeker, 10 kilo çay, 50 paket makarna, 200 ekmek, 1 çuval pirinç, 50 kilo patates ile 50 litre yağ dağıtıldı.

Sel sonucu, Demirci ve Oğlakçı mahallelerinde yaşayan 3 kişiye ait 42 küçükbaş hayvan telef oldu, 2 evde su baskını nedeniyle hasar meydana geldi.

Sivrihisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, Oğlakçı, Nasrettin Hoca, Demirci, İlören mahallelerinde ekili tarım arazilerinde sel sularının çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

