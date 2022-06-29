Eskişehir'in yeni "Nasreddin Hoca"sı ilk kez "göle maya çalacak"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 29 yıldır temsili Nasreddin Hoca görevini sürdüren Mustafa Karatepe'nin geçen yıl vefat etmesinin ardından bu vazifeyi üstlenen esnaf Ömer Özgeneci, geleneği sürdürecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Hitit, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Eskişehir'in en büyük ilçesi Sivrihisar'da, 1992 yılından itibaren festival, şenlik, tanıtım günleri gibi etkinliklerde temsili Nasreddin Hoca görevini üstlenen Karatepe, geçen yıl eylül ayında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Eski adıyla ilçenin Hortu köyünde (Nasreddin Hoca Mahallesi) 1208 yılında dünyaya geldiği bilinen Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu, dünyayı güldüren ve düşündüren Nasreddin Hoca'yı Türkiye'nin dört bir yanındaki çeşitli etkinliklerde temsil etmek üzere bu görevi üstlenecek kişi için arayışa giren Sivrihisar Belediyesi, ilçede sigorta acenteliği yapan 54 yaşındaki Ömer Özgeneci'ye teklifte bulundu.

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde, ünlü mizah ustasını canlandıracak Özgeneci, Nasreddin Hoca Mahallesi'ndeki DSİ Nasreddin Hoca Göleti'ne "maya çalarak" vatandaşları, "dünyanın merkezi"nde 1-3 Temmuz'daki etkinliklere davet edecek.

- "Nasreddin Hoca'nın torunları da hazırcevaptır"

Geleneği gelecek nesillere aktaracak evli ve iki çocuk babası Ömer Özgeneci, AA muhabirine, kendisinden önce görevi en iyi şekilde yapan Mustafa Karatepe'nin vefatından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Gönüllere taht kuran Nasreddin Hoca'yı temsil etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Özgeneci, "Nasreddin Hoca olmak benim için çok güzel bir duygu. Hayatımın en önemli dönüm noktalarından biri. Hem güldürürken düşündüren hem de memleketlimin torunlarından, onun ailesinden olmak gibi bir şey." dedi.

Yurt içi ve yurt dışından katılım sağlanacak festivalde ilk kez Nasreddin Hoca'yı canlandıracağını aktaran Özgeneci, elinden geldiğince bu görevi yerine getireceğini ifade etti.

Özgeneci, Nasreddin Hoca'yı temsil ettiği zamanlarda işlerini eşine emanet ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Nasreddin Hoca sadece fıkra demek değil. Çünkü fıkranın içinde bir şeyleri insanların kalbine yerleştiriyor. İnsanların söylemeye cesaret edemeyecekleri şeyleri o mizahla insanların kalp duvarlarına, gönül duvarlarına tebessümle, insanların gönlünü, kalbini kırmadan yerleştiriyor. İnsanları kırmadan, onlara bir şeyleri anlatabilmek kolay bir iş değil. Yani bugün insanları ağlatmak çok kolaydır belki ama güldürmek çok zordur. Bu işi profesyonelce yapmadığım için eksiklerim, hatalarım oluyordur. Bunda da arkadaşlarımın, dostlarımın, ilgililerin desteklerini ve önerilerini önemsiyorum. Ona göre değerlendirmeler yapıyorum. Genelde Sivrihisar'da yetişen herkes Nasreddin Hoca'nın torunu olduğu için hazır cevap vermeye alışkındır. Genelde doğaçlama olarak yapıyorum bu işi. Veriyor Allah, biz de söylüyoruz mikrofona."

