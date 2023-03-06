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Eskişehirli gönüllü öğretmenler, Samandağ'da günlük 2 bin kişiye yemek hazırlıyor

06.03.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin etkilediği Hatay'ın Samandağ ilçesine gelen Eskişehirli gönüllü öğretmenler, buradaki bir liseyi günlük 2 bin kişilik yemek verilen, barınma ve duş imkanları sunulan merkeze çevirdi.

Eskişehir Odunpazarı Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden oluşan gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden hemen sonra, Hatay'ın Samandağ ilçesine geldi. Mobil mutfağa sahip öğretmenler, ilk başta geçici bir noktada yemek hazırladı.

Daha sonra Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçen öğretmenler, buradaki mutfakta günlük 2 bin kişilik yemek çıkarmaya başladı ayrıca okulun elektrik tesisat işleri gibi diğer altyapı sistemlerini dönüştürerek depremzedelere duş ve barınma imkanı da sağladı.

Bölgede görevli kamu personelleri ve vatandaşlara yemek çıkaran gönüllü öğretmenler, koordinasyon merkezi gibi düzenledikleri alanda, depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Eskişehir Odunpazarı Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kerim Erzincanlı, AA muhabirine, okula ilk geldiklerinde imkanların sınırlı olduğunu ancak arkadaşlarının elbirliğiyle gayret gösterdiğini söyledi.

Okulun elektrik, ısıtma, tesisat bakımı işlerini yaptıklarını anlatan Erzincanlı, "3 gün önce Iğdır Emniyet Müdürlüğünün getirmiş olduğu duşları faaliyete geçirdik. Günde 2 bin kişiye yemek ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Gönüllülerden Murat Kara da depremin ikinci günü Samandağ ilçesine konuşlandıklarını söyledi.

Başta bölge insanı olmak üzere kamu çalışanlarına yemek hazırladıklarını dile getiren Kara, "Burayı koordinasyon merkezi gibi kurmaya çalıştık. Mobil mutfak aracıyla geldik. Bütün eşyalarımız ve malzemelerimizle geldik. Kuru bakliyatın dışında sebze ağırlıklı, biraz daha değişken olacak şekilde menüler hazırladık." ifadelerini kullandı.

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