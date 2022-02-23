Eskişehirli öğrenciler "floor curling" sporunu sevdi

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında öğretmenlere verilen "floor curling" sporu eğitiminin ardından 12 okulda 130 öğrenci lisanslı olarak bu sporu yapmaya başladı.

Sarar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli beden eğitim öğretmeni Ummuhan Aşır, geçen yıl Gençlik Projeleri Destek Programı 2020-I Genel Çağrı kapsamında "100 Genç 100 Yetenek" adlı projeyi geliştirdi.

Buz yerine normal zeminde curling taşlarıyla oynanan spor aracılığıyla, çeşitli nedenlerle dezavantajlı durumda olan öğrencilere fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan proje kapsamında geçen eylül ayında kentteki 12 okuldan birer beden eğitim öğretmenine eğitim verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından hibe almaya hak kazanan proje çerçevesinde söz konusu öğretmenler de okullarındaki 130 öğrenciyi floor curling ile tanıştırdı. Kentteki okullar arasında düzenlenen turnuvaya katılan öğrenciler, floor curling hakkında seminerlerde bilgilendiriliyor.

- Aşır: "En önemli özelliği eşitlikçi olmasıdır"

Proje koordinatörü beden eğitim öğretmeni Ummuhan Aşır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, floor curling sporunun Türkiye Curling Federasyonunun yeni bir branşı olduğu söyledi.

Ergonomik bir sahada, her yerde rahatlıkla oynanabildiğini belirten Aşır, "Floor curling sporunun en önemli özelliği eşitlikçi olmasıdır. 7'den 70'e her yaş grubu rahatlıkla oynayabilir. Engelli birey ile engelli olmayan bir kişi aynı takımda yer alabiliyor. Cinsiyet, yaş, dezavantaj gözetmeksizin herkesi bünyesinde barındıran bir spor." diye konuştu.

Aşır, Eskişehir'de bu sporu yaygınlaştırmak amacıyla başlattıkları çalışmalarda önemli mesafe kat ettiklerini, eğitim alan öğretmenlerin görev yaptığı okulların ülke çapında floor curling programına dahil olduğunu aktardı.

Sporun öğretildiği 130 öğrencinin aktif olarak floor curling yaptığını dile getiren Aşır, "Öğrencilerimize sportif beceri edindirdik. Aynı zamanda dezavantajlı öğrencilerimizi kişisel ve sosyal gelişim yönünde destekledik." ifadesini kullandı.

- Ceylan: "Öğrencilerimizin motivasyonunun yükseldiğini gördük"

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan ise eğitim öğretim içinde öğrencilerin ve öğretmenlerin faaliyet alanlarını genişletmek, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda fırsatlar tanımak amacıyla spor kulübü kurduklarını bildirdi.

Kulübün faaliyete başlamasıyla özellikle dezavantajlı öğrencileri kazanmaya çalıştıklarını aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Araştırmalarımız sonucu karşımıza floor curling çıktı. Bu sporu okullarımızda yaygınlaştırdık. Çocuklarımızın bu faaliyetleri yapmasına imkanlar sunduk. Öğrencilerimizin motivasyonunun yükseldiğini ve davranışlarında olumlu kazanımlar olduğunu görünce de floor curlingi bütün okullara yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında okullar arası müsabaka yaptırdık."

- Öğretmenler ve öğrenciler memnun

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Zeynep Duman, teorik olarak bilmelerine rağmen resmen eylül ayında ilgilenmeye başladıkları floor curlingin, fair play ruhunun ön planda tutulduğu bir spor olduğunu belirtti.

Floor curling ile ilgilenen 9. sınıf öğrencisi işitme engelli Çağlayan İlhan da bu sporu severek yaptığına değinerek, "Arkadaşlarımla bu sporu yapmaktan mutluyum. Herkes oynasın." değerlendirmesinde bulundu.

Melahat Ünügür Ortaokulu Beden Eğitim Öğretmeni Nesrin Bıçakçı, bu yıl tanıştıkları floor curlingi yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin sosyal yönleri ile öz güvenlerinin geliştiğini vurguladı.

7. sınıf öğrencisi Kaan Gülşen ise floor curling sayesinde odaklanmasının ve sosyalleşmesinin arttığını ifade etti.

