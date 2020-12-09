Eskişehirli şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı enerji teşvikini almaya hak kazandı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesindeki ESART A.Ş. enerji teşviki almayı hak kazandı. EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli, “Verimliliği yüksek, tasarruf sağlayan ve çevrenin korunması alanında hayata geçirdiğimiz projelerimiz karşılığını buluyor, Eskişehir sanayisine güç veriyor” dedi.

Eskişehir Su Atıksu Arıtma Tesisleri Katı Atık ve Tehlikeli Atık Bertaraf ve Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ESART A.Ş.), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen enerji teşvikini almaya hak kazandı. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli çevreci bir OSB olarak çevreye yaptıkları yatırımlarım karşılığını aldıklarını belirterek “Çevreci bir anlayış ile hayata geçirilen ve bunun sürdürülebilirliği için çalışan OSB’mizin arıtma tesisi, önemli bir teşvikten faydalandı. Bu kapsamda yeni teşviklerden faydalanmak için çevreci yatırımlarımız devam edecek. Verimliliği yüksek, tasarruf sağlayan ve çevrenin korunması alanında hayata geçirdiğimiz projelerimiz karşılığını buluyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan teşvik aldık. En Yeşil OSB ödülü bulunan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve Atıksu Arıtma Tesisi, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma üniteleriyle her yıl hızla büyüyen Eskişehir OSB bölgesinin artan ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, planlanan yeni yatırımlarını gerçekleştirmeye devam edecek. Eskişehir OSB Yönetimi olarak iş birliği içinde il sanayimizin her alanda gelişip büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.