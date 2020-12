Eskişehirli şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı enerji teşvikini almaya hak kazandı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesindeki ESART A.Ş. enerji teşviki almayı hak kazandı. EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli, “Verimliliği yüksek, tasarruf sağlayan ve çevrenin korunması alanında hayata geçirdiğimiz projelerimiz karşılığını buluyor, Eskişehir sanayisine güç veriyor” dedi. Eskişehir Su Atıksu Arıtma Tesisleri Katı Atık ve Tehlikeli Atık Bertaraf ve Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ESART A.Ş.), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen enerji teşvikini almaya hak kazandı. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli çevreci bir OSB olarak çevreye yaptıkları yatırımlarım karşılığını aldıklarını belirterek “Çevreci bir anlayış ile hayata geçirilen ve bunun sürdürülebilirliği için çalışan OSB’mizin arıtma tesisi, önemli bir teşvikten faydalandı. Bu kapsamda yeni teşviklerden faydalanmak için çevreci yatırımlarımız devam edecek. Verimliliği yüksek, tasarruf sağlayan ve çevrenin korunması alanında hayata geçirdiğimiz projelerimiz karşılığını buluyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan teşvik aldık. En Yeşil OSB ödülü bulunan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve Atıksu Arıtma Tesisi, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma üniteleriyle her yıl hızla büyüyen Eskişehir OSB bölgesinin artan ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, planlanan yeni yatırımlarını gerçekleştirmeye devam edecek. Eskişehir OSB Yönetimi olarak iş birliği içinde il sanayimizin her alanda gelişip büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Ayva: Her yönüyle örnek ve modern bu tesis

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESART A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Ayva 2010 yılından bu yana her yıl enerji teşviki aldıklarını aktararak, “2009 yılında kurulan ESART A.Ş. bünyesinde Çevre Laboratuvarı ve Atıksu Arıtma Tesisi işletilmesi faaliyetlerini sürdürmektedir. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan 550 adet sanayi kuruluşunun evsel ve endüstriyel atık sularının arıtılarak alıcı ortam kalitesinde, standartlara uygun deşarjını sağlayan merkezimiz; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma ve çamur proseslerini deneyimli personeliyle doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamaktadır. Arıtma Tesisimizin kapasitesi 24 bin m3/gün olup, her yönüyle örnek ve modern bu tesistir. Bu hayati tesisimiz ortaya koyduğu standartlar OSB yönetimi olarak çevreye verdiğimiz önemin en güzel bir örneği olduğunu düşünüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 2010 yılından bu yana aldığımız teşvikler bunu kanıtlar niteliktedir” dedi.

Ayva, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleşen kapsam genişletme denetimi sonrası ESART A.Ş.’nin “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi”ni almayı hak kazandığını ve 30 parametrede hem akreditasyon hem de bakanlık kapsamında hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.