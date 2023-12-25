Eskişehirli sporcular güreşte Türkiye 3’üncüsü oldu

Okul Sporları Grekoromen Güreş Şampiyonası 20-23 Aralık tarihleri arasında Bilecik’te düzenlendi. Şampiyonaya Eskişehir’den katılan sporcular, elde ettikleri başarılarla takım halinde 3’üncü olmaya hak kazandı. Zorlu mücadelelere sahne olan turnuvada mindere çıkan sporculardan Taylan Karausta 48 kilogram kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Eskişehirli sporculardan 65 kilogram kategorisinde mücadele eden Muhammed Önal 2’nci olarak gümüş madalya, 60 kilogramda yarışan Yiğit Saygı 3’üncü olarak bronz madalya kazanırken, 110 kilogram kategorisinde yarışan Hüseyin Berat Kuş ise 5’inci oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda genç sporcular tebrik edildi.

