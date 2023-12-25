YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehirli sporcular güreşte Türkiye 3’üncüsü oldu

Eskişehirli sporcular güreşte Türkiye 3’üncüsü oldu

25.12.2023 10:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehirli sporcular Grekoromen Güreş Şampiyonasında takım halinde Türkiye 3’üncüsü olurken, 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Eskişehirli sporcular güreşte Türkiye 3’üncüsü oldu

Okul Sporları Grekoromen Güreş Şampiyonası 20-23 Aralık tarihleri arasında Bilecik’te düzenlendi. Şampiyonaya Eskişehir’den katılan sporcular, elde ettikleri başarılarla takım halinde 3’üncü olmaya hak kazandı. Zorlu mücadelelere sahne olan turnuvada mindere çıkan sporculardan Taylan Karausta 48 kilogram kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Eskişehirli sporculardan 65 kilogram kategorisinde mücadele eden Muhammed Önal 2’nci olarak gümüş madalya, 60 kilogramda yarışan Yiğit Saygı 3’üncü olarak bronz madalya kazanırken, 110 kilogram kategorisinde yarışan Hüseyin Berat Kuş ise 5’inci oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda genç sporcular tebrik edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop’ta genel güvenliği bozan şahıslar yakalandıSinop’ta genel güvenliği bozan şahıslar yakalandı
Çıldır’da bilek güreşi turnuvası yapılacakÇıldır’da bilek güreşi turnuvası yapılacak
Doğu Karadeniz'deki 5 ilde 395 köyle ulaşım sağlanamıyorDoğu Karadeniz'deki 5 ilde 395 köyle ulaşım sağlanamıyor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 25 Aralık Pazartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:10
Öğle
13:03
İkindi
15:25
Akşam
17:45
Yatsı
19:10

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Pazartesi

Keskin eczanesi
Alpu
Çobanoğlu eczanesi
Odunpazari
Serap eczanesi
Odunpazari
Kevser eczanesi
Tepebasi
Demircan eczanesi
Cifteler
Bingöl eczanesi
Mihaliccik
Derman eczanesi
Seyitgazi
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.