YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehirli üreticiler daha uygun şartlarda araç kiralayabilecek

Eskişehirli üreticiler daha uygun şartlarda araç kiralayabilecek

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası’nin yaptığı anlaşma sonucu Eskişehirli üreticiler artık daha uygun şartlarda araç kiralayabilecekler.Eskişehir Sanayi Odası, Avis Filo ve Birliktesatinal.com işbirliğinde yapılan anlaşma kapsamında Eskişehirli sanayicilerin en büyük gider kalemlerinden olan araç kiralamada maliyetler azalacak.

Eskişehirli üreticiler daha uygun şartlarda araç kiralayabilecek

Eskişehir Sanayi Odası’nin yaptığı anlaşma sonucu Eskişehirli üreticiler artık daha uygun şartlarda araç kiralayabilecekler.
Eskişehir Sanayi Odası, Avis Filo ve Birliktesatinal.com işbirliğinde yapılan anlaşma kapsamında Eskişehirli sanayicilerin en büyük gider kalemlerinden olan araç kiralamada maliyetler azalacak. Bu kapsamda Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleşen imza törenin de konuşan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Evren Şahin, “Ülkemizin en büyük otomotiv sektörü oyuncularından biri olan Avis Filo ile anlaşma sağladık. Bu bağlamda işletmelerimizin uzun süreli araç kiralaması ortak satın alma anlayışı ile sağlanacak. Yaptığımız görüşmelerde fiyat, hizmet ve diğer tüm şartları ile ön plana çıkan firma ile anlaştık. Kampanyadan yararlanmak isteyen firmalarımızın, Odamız ile iletişime geçmesini istiyoruz.” dedi.
İmza törenin de konuşan Firma Araç Kiralama Müdürü Mehmet Eser Pelenk ise “Ülkemiz sanayisinin bugün geldiği noktada ve sürdürülebilirliğinde önemli yer teşkil eden Eskişehir ilimizde böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduk. Bundan sonra da verimli iş birlikleri içinde olmaktan memnuniyet duyarız” dedi.
ESO’da gerçekleştirilen imza töreninde Filo Satış Yöneticisi Yasin Aydın, Site Yöneticisi Safa Ay, ESO-ABİGEM Genel Müdürü Ahmet Özyazıcı, ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın da hazır bulundu.

Eskişehirli üreticiler daha uygun şartlarda araç kiralayabilecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Soysal Sokak sakinleri su baskını riskinden kurtuluyor
Soysal Sokak sakinleri su baskını riskinden kurtuluyor
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
“Zayıflığın üstesinden gelmek için olumlu ikame eylemi yapılmalı”
“Zayıflığın üstesinden gelmek için olumlu ikame eylemi yapılmalı”
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu
Adana’da kazada ölen vatandaşların kimlikleri belli oldu

Eskişehir Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:31
Sabah
06:53
Öğle
12:51
İkindi
16:04
Akşam
18:38
Yatsı
19:56
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
Odunpazarı’ndan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Canice öldürülen eşeğin sahibi suç duyurusunda bulundu
Canice öldürülen eşeğin sahibi suç duyurusunda bulundu
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Okul Müdüründen Öğretmenlerine Anlamlı Hediye
Okul Müdüründen Öğretmenlerine Anlamlı Hediye
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.