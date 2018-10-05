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Eskişehirspor 0 - 3 Hatayspor (Maç özeti)

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 05.10.2018 21:25 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Hatayspor, deplasmanda Eskişehirspor'la karşılaştı. Hatayspor, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Eskişehirspor 0 - 3 Hatayspor (Maç özeti)

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında, Hatayspor deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Kubilay Sönmez ceza sahasında aldığı pas sonrasında çektiği sert şut az farkla dışarı çıktı.
28. dakikada Fıratcan’ın ortasında İbrahim Halil yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
36. dakikada Cemali’nin ceza sahası içine yerden gönderdiği sert top, son anda savunmanın müdahalesi ile dışarı çıktı.
41. dakikada Hamza Gür’ün ceza sahası içinde verdiği pası boşta kalan Selim Ilgaz iyi değerlendirerek topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü attı. 0-1
47. dakikada Hataysporlu oyuncu Gökhan Karadeniz’in plase vuruşu az farkla auta çıktı.
67. dakikada Eskişehirsporlu savunma oyuncularının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Selim Ilgaz farkı 2'ye çıkardı. 0-2
73. dakikada Hataysporlu oyuncunun yaptığı müdahale sonucu serbest vuruş kullanan Eskişehirsporlu Mevlüt Çelik'in vuruşu baraja çarparak kornere gitti.
87. dakikada sakatlanan Bedirhan oyuna devam edemedi ve oyuncu değişikliği hakkı kalmayan Eskişehirspor 10 kişi kaldı.
90+3. dakikada kontra atakta Diallo, Hatayspor'un son golünü atarak maçın skorunu belirledi. 0-3

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemal Alpay
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 74 Alperen Kocabaş), Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, İsmail Oykun, Talha Erdoğan (Dk. 63 Kaan Gül), Cemali Sertel (Dk. 81 Tolga Yakut)
Hatayspor: Akın Alkan, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu (Dk. 84 Soner Örnek), Mesut Çaytemel, Murat Paluli, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Yılmaz Özeren), Diallo, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 63 Wellington), Caner Hüseyin Bağ, Hamza Gür
Gol: Dk. 40 ve Dk. 67 Selim Ilgaz, Dk. 90+3 Diallo (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 45+2 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Dk. 83 Diallo (Hatayspor)

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Hatayspor Eskişehirspor Spor Toto 1. Lig

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