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Eskişehirspor adım adım eriyor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 04.01.2021 19:00 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Eskişehirspor adım adım eriyor

TFF 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Boluspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Bolu ekibinin golleri; 62. dakikada Fethi Özer ve 73. dakikada Hamza Gür'den geldi.

Eskişehirspor'da Tolga Yakut, 42. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte, Boluspor puanını 19'a yükseltti ve 12. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti olmayan ve daha önce 3 puanı silinen Eskişehirspor ise 3 puanla ligin dibinde kaldı.

Boluspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında Keçiörengücü'yle deplasmanda karşılaşacak. Eskişehirspor ise aynı haftada sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak.

Stat: Eskişehir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Yıldırım, Selahattin Altay

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Bedirhan Altunbaş, Tolga Yakut, Berkay Tanır (Dk. 80 Onur Arı), Mehmet Özcan, Furgan Polat, Alimi, Onurhan Uyanık (Dk. 46 Sholaja)

Beypiliç Boluspor: Ömer Alıcı, Fethi Özer, Turgay Kacar, Melih Okutan (Dk. 86 Mihajlovic), Poepon (Dk. 46 Hamza Gür), Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Abdullayev), Oğuzhan Berber, Marlinho (Dk. 62 Mertan Caner Öztürk), Alican Özfesli (Dk. 90 Muhammed Gümüşkaya), Ali Keten, Burak Bekaroğlu

Goller: Dk. 62 Fethi Özer, Dk. 73 Hamza Gür (Beypiliç Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Tolga Yakut (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Melih Okutan, Dk. 74 Tugay Kaçar (Beypiliç Boluspor), Dk. 61 Sholaja (Eskişehirspor)

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