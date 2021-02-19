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Eskişehirspor Başkanı Akgören’den Başkan Ataç’a ziyaret

19.02.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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Eskişehirspor Başkanı Akgören’den Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ile bir araya geldi.
Kulüp Başkan Vekili Fatih Sezer’in de bulunduğu ziyarette Akgören, Başkan Ataç’a Eskişehirspor’un mali ve sportif durumu hakkında bilgi verdi. Görüş alışverişinde bulunulan ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Akgören, “Ahmet Başkanıma, Eskişehirsporumuzun son dönemdeki gelişmelerini aktardık, fikirleri aldık. Ahmet Başkanımız bizim, Eskişehir’deki en büyük destekçilerimizden bir tanesi. Kendisi ağabeyimizdir, ne zaman başımız sıkışsa gelip destek alıyoruz. Sağ olsun bizi hiçbir zaman geri çevirmedi. Kendisine, bize gösterdiği nezaket ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç ise “Eskişehirsporumuz diliyorum daha güzel günlere kavuşacak. Yönetimimiz, çok zor bir süreçte görev üstlendi, Allah yardımcıları olsun. Yaptıkları işler, şu şartlarda yapılabilecek en iyi işler. Kulübe yararlı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar, özverili çalışmaları için kendilerini kutluyorum. Gelecekte neler yapılabilir, bunları konuşup değerlendirdik. Bütün Eskişehir halkının, Eskişehirspor’a destek olması lazım. Görüşmelerimiz devam edecek, kulübümüzün geleceğine dair güzel şeyleri konuşmamız gerekiyor. Biz her zaman yanlarında olmaya çalıştık, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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