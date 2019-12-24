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Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 24.12.2019 13:38 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Coşkun Demirbakan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün zor günlerinde takımımıza hizmet eden ve ayrıca sözleşmeden doğan alacaklarının önemli bir kısmından feragat eden Coşkun Demirbakan ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz."

(AA)

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