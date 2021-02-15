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Eskişehirspor Hatıra Pulları satışa çıktı

15.02.2021 17:19 | Son Güncelleme:
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Eskişehirspor Hatıra Pulları satışa çıktı

Eskişehirspor Hatıra Pulları satışa çıktı.Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akgören ve İdari Sorumlu Asbaşkan Serhan Taşdemir ile bir araya gelen CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, tasarım ve basım aşamasını doğrudan yürüttüğü hatıra pullarını kulübe teslim etti.

Eskişehirspor Hatıra Pulları satışa çıktı.
Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akgören ve İdari Sorumlu Asbaşkan Serhan Taşdemir ile bir araya gelen CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, tasarım ve basım aşamasını doğrudan yürüttüğü hatıra pullarını kulübe teslim etti. Süllü, aynı zamanda kulübün sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.
Öte yandan Eskişehirspor taraftarları, Hatıra Pulları’nı 20 TL bağış karşılığında Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nden alabilecekler.

Eskişehirspor Hatıra Pulları satışa çıktı

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