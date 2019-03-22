Eskişehirspor milli arada Fenerbahçe ve Konyaspor ile karşılaşacak

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında çoğu ülkede futbol liglerine 2 hafta ara verildi. Siyah kırmızılı ekip de milli arayı iki özel hazırlık maçı yaparak değerlendirecek. Bu kapsamda Eskişehirpor, yarın saat 16:30’da Konyaspor’un konuğu olacak. Konya maçının bitiminde eve dönecek olan Es Es, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde çalışmalara devam edecek. Eskişehirspor ikinci hazırlık maçında ise 28 Mart Perşembe Günü Samandıra Tesisleri’nde saat 18:00’da Fenerbahçe ile mücadele edecek.
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