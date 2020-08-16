Eskişehirspor, Sunday Alimi ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, iç transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. A Takımda bulunan oyuncular ile sözleşme yenilemek için görüşmeler yapılırken, altyapıdan da takviyeler sürüyor.
Son olarak geçtiğimiz yıl kırmızı-siyahlı takımın altyapısına katılan Nijeryalı Sunday Oluwadeji Alimi, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu ile bir araya gelerek 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. 1999 doğumlu oyuncu daha önce Galatasaray altyapısında da forma giyerken, sağ ve sol kanatlarda gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.
(İHA)
Radamel Falcao MLS yolcusu
G.Saray'dan Premier Lig'e gidiyor
Beşiktaş yıldız ismi resmen istedi!
Trabzonspor'dan flaş Jose Sosa hamlesi
Garry Rodrigues'e flaş talip!
Atiba'dan imza sonrası ilk açıklama
UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev
F.Bahçe yıldız golcüye transfer teklifi yaptı
Trabzonspor'da bir koronavirüs şoku daha!
Juventuslu futbolcu Kapadokya'da
Bayern Münih tarihe geçti
İşte Batuhan Karadeniz'in yeni takımı!
Napoli, Cengiz Ünder teklifini sundu
Jordi Cruyff Çin ekibinin başına geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum