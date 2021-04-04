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Eskişehirspor TFF 1. Lig'e resmen veda etti

04.04.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Altınordu’ya 6-3 mağlup olan Eskişehirspor sezonun bitimine 6 hafta kala küme düştü.

Eskişehirspor TFF 1. Lig'e resmen veda etti

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu, ligin son sırasındaki Eskişehirspor'u ağırladı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maç, Altınordu'nun 6-3 üstünlüğüyle tamamlandı ve Eskişehirspor'un 1. Lig'den düşmesi kesinleşti.

Altınordu'nun dört golünü 2, 32, 37 ve 77. dakikalarda Ahmet Dereli kaydetti. İzmir ekibinin diğer iki golü ise 30. dakikada Muzaffer Kocaer ve 89'da Burak İnce'den geldi.

Eskişehirspor'un gollerini ise 65. dakikada İbrahim Halil Öner, 80 ve 90. dakikalarda da Uğur Can Semizoğlu kaydetti.

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Eskişehirspor
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