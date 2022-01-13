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Eskişehirspor tribünleri Ahmet Çalık anısına doldurulacak

13.01.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehirspor tribünleri Ahmet Çalık anısına doldurulacak

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın anısına Teco Karacabey Belediyespor maçı biletlerinde indirime gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-kırmızılı taraftarın talebi üzerine "Ahmet Çalık" anısına 16 Ocak Pazar günü oynanacak Teco Karacabey Belediyespor maçının bilet fiyatı 6 lira, VIP tribünü biletleri ise 42 lira olarak belirlendiği belirtilerek, "Bu hafta tükenmiş tüm nefesler anısına her zamanki yerimizdeyiz!" ifadesine yer verildi.

- Konyaspor taraftarı da maç için bilet alıyor

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Ahmet Çalık ve "tüm tükenmiş nefesleri" anmak için Eskişehirspor tribün fiyatlarını zor durumuna rağmen genç futbolcunun forma numarasına ithafen 6 lira yaptıklarını aktararak, "Konyaspor taraftarları maddi kayıp yaşamayalım diye bilet almaya başlamış. Anadolu futbolu birliği, gönülden olur ağızla olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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