SPOR

Eskişehirspor'un kulüp eşyaları haczedildi

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 22.08.2019 19:36 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, önceki dönemlerde çalışan bir mali müşavirin yaklaşık 90 bin liralık alacağından dolayı haciz şokuyla karşı karşıya kaldı.

Eskişehirspor'un kulüp eşyaları haczedildi

Eskişehirspor, geçmiş dönemlerdeki borçlarından dolayı icra dosyalarıyla uğraşmaya devam ediyor. Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor yine haciz şokuna uğradı.

Önceki dönemlerde çalışan bir mali müşavir, yaklaşık 90 bin lira olan alacaklarına karşılık kulübe polis nezaretinde haciz memurları yolladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ne gelen haciz memurları, spor aletleri, bilgisayar ve televizyon gibi aletleri haczetti.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Basın Sözcüsü Mustafa Topkaya, "Kulüpte biz elimizden geldiğince futbol takımındaki futbolcu alacaklarını karşılamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar mevcut alacaklılarla ilgili ilk defa haciz gelmiyor. Birçok kez haciz geldi. Tabi alacağıdır mali müşavirin ama uzunca yıllar kulübe danışmanlık yapmış, ekmeğini yemiştir. En nihayetinde kulübün şehrin ortak değeri olduğunu düşünmek gerekir. Tercihleriydi, öyle uygun gördüler. Haciz işlemi de yapıldı uygulandı” diye konuştu.

PARTNER Bu besinler güzelleştiriyor Bu besinler güzelleştiriyor
Başkan istifadan vazgeçtiBaşkan istifadan vazgeçti
Mehmet Özcan için rekabet kızışıyorMehmet Özcan için rekabet kızışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor Mustafa Topkaya

En Çok Okunan Haberler

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

G.Saray'dan Falcao açıklaması!

G.Saray'dan Falcao açıklaması!

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Aydın Yılmaz sürprizi! İşte yeni takımı

Aydın Yılmaz sürprizi! İşte yeni takımı

Okan Buruk ayrılığı açıkladı!

Okan Buruk ayrılığı açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eskişehirspor'un kulüp eşyaları haczedildi

Efsane kulübe haciz şoku!

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, istifa kararından vazgeçti

Başkan istifadan vazgeçti

Mehmet Özcan için rekabet kızışıyor

Mehmet Özcan için rekabet kızışıyor

Beşiktaş için planlanan Polonya kampına Eskişehirspor gidiyor

Beşiktaş için planlandı, Eskişehirspor gidiyor!

Eskişehirspor’dan puan silme cezasına yönelik açıklama

Türk futbolunun köklü kulübünden açıklama: Dilencilik yapmayacağız

Eskişehirspor, Fuat Çapa ile sözleşme uzattı

Es-Es, Fuat Çapa'yı bırakmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.