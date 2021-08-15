SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Eskişehirsporlu genç oyuncu Selman Çiftkanatlı'nın acı günü

Eskişehirsporlu genç oyuncu Selman Çiftkanatlı'nın acı günü

15.08.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Selman Çiftkanatlı (18), kullandığı motosikletin devrilmesiyle önünde seyreden belediye otobüsüne çarptı. Kazada Çiftkanatlı yaralanırken, motosikletteki arkadaşı Nazar Gülhan ise hayatını kaybetti.

Eskişehirsporlu genç oyuncu Selman Çiftkanatlı'nın acı günü

Kaza, akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi Prof. Dr. Nusret Fişek Sokak'ta meydana geldi. Selman Çiftkanatlı yönetimindeki 26 AEH 323 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek S.Ç.'nin kullandığı 26 EBB 106 plakalı şehir içi ulaşımı sağlayan belediye otobüsüne çarptı.

1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Çiftkanatlı ve Nazar Gülhan, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Selman Çiftkanatlı'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2

ESKİŞEHİRSPOR'DAN AÇIKLAMA

Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Futbolcumuz Selman Çiftkanatlı bugün arkadaşı Nazar Gülhan ile birlikte trafik kazası geçirmiştir. Nazar Gülhan’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcumuzun yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Nazar Gülhan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyor, Selman Çiftkanatlı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA

7056

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kartal sezona şovla başladıKartal sezona şovla başladı
Yüz yüze eğitimi yakından ilgilendiren açıklama: Tamamı acilen aşılanmalıYüz yüze eğitimi yakından ilgilendiren açıklama: Tamamı acilen aşılanmalı
Umut Bulut duble yaptı, Eyüpspor 4 golle kazandı!Umut Bulut duble yaptı, Eyüpspor 4 golle kazandı!
Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

Kahramanmaraş'taki uçak kazasında kahreden detay

Sel bölgesinden yürekleri yakan fotoğraflar

Sel bölgesinden yürekleri yakan fotoğraflar

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Kadroya dahil edilmedi! Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Kadroya dahil edilmedi! Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Messi'nin burnunu sildiği peçete satışta

Messi'nin burnunu sildiği peçete satışta

Resmen açıklandı! Takımdan ayrılıyor

Resmen açıklandı! Takımdan ayrılıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Galatasaray, rakibini farklı geçti!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

115 milyon euro! Transfer resmen açıklandı

Messi geldi ama yıldız isim gidiyor!

Messi geldi ama yıldız isim gidiyor!

Rıdvan Dilmen yıllık 1 milyon dolar mı kazanacak? Açıkladı

Rıdvan Dilmen yıllık 1 milyon dolar mı kazanacak? Açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.