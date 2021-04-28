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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. son bölüm final sahnesi! Tipi öldü! Savaş Özdemir EDHO'dan ayrıldı

28.04.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Hızır'ın en sevdiği isimlerden olan Tipi vurularak öldü. Tipi'nin ölümüyle Hızır Çakırbeyli de yıkıldı. EDHO'da Tipi karakterini canlandıran Savaş Özdemir de son bölümle birlikte diziden ayrıldı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüme damga vuran Tipi'nin ölüm sahnesi.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 27 Nisan Salı akşamı 192. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO'nun son bölümünde dizinin hayranlarını şoke eden bir ayrılık yaşandı.

TİPİ ÖLDÜRÜLDÜ!

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Rıdvan'ı kardeşi Macit'i boğarak öldüren Tipi düşmanlarının bir numaralı hedefi haline geldi. Rıdvan'ın peşinde olduğu Tipi ise düştüğü tuzak sonucunda mezarlıkta vuruldu. Tipi, o sırada mezarlığa gelen yakın dostu Hızır Çakırbeyli'nin kucağında son nefesini verdi.

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Tipi'nin ölmesi Hızır Çakırbeyli'yi de gözyaşlarına boğdu. Ünlü oyuncu Savaş Özdemir de son bölümle birlikte diziden ayrıldı.

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EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir.

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Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder.

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Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler. Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar.

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Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır. Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur.

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İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder. Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli'yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür.

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Eşinin her zaman desteğini isteyen İlyas Çakırbeyli, aradığını bulamaz. Ömür'ün İlyas Çakırbeyli'ye karşı bu tavrı Pınar'ın işine gelir. Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu hamlesi İlyas'ın evi terk etmesini engelleyemez.

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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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