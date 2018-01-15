Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm fragmanı neden çıkmadı! Yeni bölüm ertelendi mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Cumartesi akşamları yayımlanan yeni bölüm fragmanı henüz ortalıkta yok. Bu da EDHO hayranlarını hem merakta bıraktı hem de endişelendirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanının çıkmaması 88. Bölümün ertelendiği anlamına geliyor?

ATV YAYIN AKIŞINDA EDHO YOK MAÇ VAR!

BU hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında dizi yerine Türkiye Ziraat Kupası İstanbulspor Fenerbahçe maçı yer alıyor. Tabii bazı EDHo hayranları bundan hiç memnun değil ve maçın neden A2'de yayımlanmadığını sorguluyorlar.

EŞKIYA DÜNYAY HÜKÜMDAR OLMAZ 88. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Maç nedeniyle dizi ertelendiğinden yılbaşında yaşanan ertelemede olduğu gibi yeni bölüm fragmanın dizi günü çıkacağı tahmin ediliyor. Verilen bu ara nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımcısı bu hafta birden fazla fragman da paylaşabilir. Yeni bölüm 23 Ocak Salı günü ekrana gelecek.

YENİ BÖLÜMÜN ERTELENMESİNE ve 88. BÖLÜM FRAGMANININ ÇIKMAMASINA SERT TEPKİ

En fanatik dizi takipçilerinden olan EDHO kitlesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm fragmanının çıkmamasına ve yeni bölümün ertelenmesine oldukça sert tepki gösteriyor. İşte Sosyal medyadan buarada yayımlayabileceğimiz "yumuşaklıktaki" tepkiler...