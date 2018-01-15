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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm fragmanı neden çıkmadı! Yeni bölüm ertelendi mi?

DİZİ HABERLERİ | 15.01.2018 11:07 | Son Güncelleme 8 saat önce

EDHO hayranları Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 88. Bölüm fragmanı için beklemediler ama fragman hala yayımlanmadı! Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu Salı ekrana gelecek mi? Fragmanın yayımlanmama nedeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. Bölümün ertelenmesi mi? İşte EDHO 88. yeni bölüm yayını ve fragmanı ile ilgili merak edilenler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm fragmanı neden çıkmadı! Yeni bölüm ertelendi mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Cumartesi akşamları yayımlanan yeni bölüm fragmanı henüz ortalıkta yok. Bu da EDHO hayranlarını hem merakta bıraktı hem de endişelendirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanının çıkmaması 88. Bölümün ertelendiği anlamına geliyor?

ATV YAYIN AKIŞINDA EDHO YOK MAÇ VAR!

BU hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışında dizi yerine Türkiye Ziraat Kupası İstanbulspor Fenerbahçe maçı yer alıyor. Tabii bazı EDHo hayranları bundan hiç memnun değil ve maçın neden A2'de yayımlanmadığını sorguluyorlar.

EŞKIYA DÜNYAY HÜKÜMDAR OLMAZ 88. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Maç nedeniyle dizi ertelendiğinden yılbaşında yaşanan ertelemede olduğu gibi yeni bölüm fragmanın dizi günü çıkacağı tahmin ediliyor. Verilen bu ara nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yapımcısı bu hafta birden fazla fragman da paylaşabilir. Yeni bölüm 23 Ocak Salı günü ekrana gelecek.

YENİ BÖLÜMÜN ERTELENMESİNE ve 88. BÖLÜM FRAGMANININ ÇIKMAMASINA SERT TEPKİ

En fanatik dizi takipçilerinden olan EDHO kitlesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm fragmanının çıkmamasına ve yeni bölümün ertelenmesine oldukça sert tepki gösteriyor. İşte Sosyal medyadan buarada yayımlayabileceğimiz "yumuşaklıktaki" tepkiler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm yine nefesleri kesti. Heyecanla izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Pudra Hakkı ve oğlu Yalçın karakteri ile iki oyuncu kadroya katıldı. Uyuşturucu kaçakçılığı yapan Pudra Hakkı, masadakilerin gözünü verdiği büyük miktarda paralar ile boyamayı başarır. Ve bunun karşılığında ise masaya oturmak ister. Ama karşısına Hızır Reis çıkar ve buna mani olur. Pudra Hakkı, bunu karşılığında Ömer'i hapiste öldürmek için adamın görevlendirir. Meryem ile Hızır, Ömer ile camın arkasında yaptıkları görüşme sırasında birisi yanaşır. Hızır Reis ile görüşmek için izin isteyen adam Pudra Hakkı'nın adamıdır. Hızır'a oğlun bize emanet dedikten sonra "Ben Hakkı abinin adamıyım. Hakkı abinin selamı var" dedikten sonra telefon kablusunu Ömer'in boynuna dolar ve Hızır ile Meryem'in gözleri önünde onu boğmak ister. Ömer, arkasındaki adama önce kafası ile sonra dirseği ile vurur ve kablodan kurtulur. Fakat bundan sonrasında Ömer'in başına daha neler gelecek bilinmemektedir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 9 Ocak Salı akşamı ekrana gelen 86. bölümünde, Hızır'ın oğlu Ömer cezaevinde büyük tehlikeler atlattı. İşlediği cinayeti itiraf ettikten sonra cezaevine giren Ömer'i, babasının düşmanları saldırdı. Hızır Çakırbeyli'nin cezaevinde olan oğlu Ömer'i anne ve babasının gözleri önünde boğarak öldürmeye çalıştılar.

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır. Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.

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