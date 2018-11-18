Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi öldü mü? Ateş'ten bir ihanet daha! EDHO 116. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 20 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 116. yeni bölümünün ilk fragmanı yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde Tipi'nin ölüp ölmediği ortaya çıkacak. EDHO son bölümde İlyas kendilerine ihanet edenin Tipi olduğu bilgisiyle adeta yıkılmıştı. Tipi'nin başına silah dayayan İlyas, Tipi'yi vurdu mu? Diğer yandan ise Alpaslan gerçek hainin Ateş olduğunu öğrendi. Alpaslan Ateş'in hain olduğunu İlyas ve Hızır'a açıklıyor. Çakırbeyliler de Ateş'in peşine düşüyor. Kaçma hazırlıkları yapan Ateş'in son kurbanı ise Tipi'nin ablası Emine oluyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeyliler aralarındaki haini bulmak için uzun süredir uğraşıyordu. İlyas Çakırbeyli'ye ise hainin Tipi olduğu bilgisi geldi. Ateş'in kurduğu planla Tipi hain durumuna düştü. Hızır Çakırbeyli'den işleri devralan İlyas ise Tipi'nin hainliğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. EDHO son bölüm final sahnesinde İlyas Tipi'yi öldürmek için silahını başına dayadı. O sıralarda ise amcası İlyas'ın aileden uzaklaştırdığı Alpaslan ise gerçek hainin Ateş olduğu bilgisine ulaştı. Ancak Alpaslan, amcası İlyas'a ulaşamadı. Peki EDHO'da İlyas tetiği çekerek Tipi'yi öldürecek mi? T