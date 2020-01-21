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  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Sanem Çelik sürprizi! Ceylan karakteri EDHO'ya geri mi dönüyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Sanem Çelik sürprizi! Ceylan karakteri EDHO'ya geri mi dönüyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 21:58 | Son Güncelleme

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da büyük bir sürpriz yaşanacak. Daha önce diziden ayrılan ünlü oyuncu Sanem Çelik, tekrar Ceylan karakteriyle dönüyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Sanem Çelik sürprizi! Ceylan karakteri EDHO'ya geri mi dönüyor?

Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"da büyük bir bomba patlıyor. Onur Tan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizi yılbaşı nedeniyle verilen aranın ardından yeni bölümüyle 28 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Naz Elmas'ın ayrılığının ardından diziye katılacak kadın oyuncunun kim olduğu ortaya çıktı. Fenomen diziden önceki yıl ayrılan Sanem Çelik, Ceylan karakteriyle yeniden projeye dahil oldu.

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SANEM ÇELİK KİMDİR?

Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası o küçükken evi terk etmiş. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.

1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, Lise, ve Ön Lisans okudu. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.

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1996'da ilk sinema filmi deneyimini "Yaban" filmi ile yaşadı. 1997 senesinde "Kara Melek" dizisinde rol aldı. "Kara Melek" Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıydı, Türkiye onu bu dizi ile tanıdı.

1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener'in yazdığı "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan ile birlikte rol almıştır.

1996 Adana Altın Koza Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ve Magazin Gazetecilerinin verdiği En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Perran Kutman ile paylaştı.

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