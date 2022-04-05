Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geri mi dönüyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden mi yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?

Her bölümü ile reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarını sevindiren haber geldi. Sevilen dizi EDHO geri dönüyor. Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 5 Nisan 2022 Salı gününden itibaren hafta içi her gün saat 19.45’te a2 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİDEN Mİ BAŞLADI?

Efsane dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' hayranlarını sevindirdi. ATV'nin fenomen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" a2'de yeniden ekranlara gelmeye başladı.

Yayınlanan her bölümüyle reyting rekorları kıran efsane dizi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", 5 Nisan Salı gününden itibaren hafta içi her gün saat 19.45'te a2 ekranlarında olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı aksiyon, suç ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba yer almıştır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU NEDİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, çocuk denecek yaşlarda girdiği yer altı dünyasının zirvesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yer altı dünyasına giren Hızır, haksızlıklara başkaldırmaya ant içer. Ancak güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur.

