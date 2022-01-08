Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için ATV'den milyonluk dava

ATV'nin çok izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), yedinci sezonuyla dönmesi beklenirken ani bir final kararı alınmış ve ekranlara veda etmişti. Hayranlarını yıkan haberler sonrası, son günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Sevilen dizinin bir dijital platformda farklı bir isimle ve kadrosunda Oktay Kaynarca olmadan devam edeceği gündeme geldi.

ATV DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

SnobMagazin'in haberine göre; yapımın farklı bir platformda yayınlanacağı haberlerinin ardından ATV'nin, yapımcı şirket BVB Film Yapım Prodüksiyon A.Ş. ve senarist Bahadır Özdener'e 165 milyon TL'lik dava açacağı iddia edildi.Konuya ilişkin edinilen bilgiye göre; "EDHO dizisinin bütün haklarının atv'de olduğu, başka bir kanalın veya yapımcının bu diziyi veya bir benzerini her ne isim ve şekilde olursa olsun yapmasının ve yayınlanmasının mümkün olmadığı" öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi 200'üncü bölümüyle 26 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacağı duyurulmasına rağmen yayınlanmamıştı. ATV'de ekrana gelen fenomen proje, yapım şirketiyle kanal arasında ücret anlaşmazlığı iddiasıyla yayınlanmamıştı.

