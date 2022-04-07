Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı yeni bir diziye mi başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca ekranlara geri mi dönüyor? Oktay Kaynarca hangi dizide rol alacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6 sezon ekran macerasını sürdürdü. Dizinin takipçileri 7. sezonu da beklerken proje bir anda yayından kaldırıldı. Bu haber EDHO hayranlarını çok üzdü. Şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin fenomen karakteri Hızır yani Oktay Kaynarca yeni bir dizi ile ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ekranların sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi hakkındaki detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN HIZIR'I HANGİ DİZİ İLE GERİ DÖNÜYOR?

Efsane dizi Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır rolüyle fenomen olan oyuncu Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hızır Çakırbeyli rolü ile de gönüllere iyice yer etti. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca yeni projesinin sinyali hayranları için verdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, yeni projesi için kolları sıvamış, yeni dizisi için yeniden ATV ile anlaştığını duyurmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 6 sezon sürmesiyle de istikrarlı bir kariyer çıkışı yapan Oktay Kaynarca, dizinin yapımcılığını da kendi üstleneceğini açıklandı.

Gazeteci Birsen Altundaş'ın haberine göre, yeni dizisiyle Atv ekranlarına geri dönen Oktay Kaynarca, eylül ortasında seyirciyle buluşacak. Dizi bir aile hikayesini konu alıyor. Onur Tan’ın genel yönetmenliğini yapacağı diziyi Alican Yaraş ve Yusuf Reha Alp yazıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİDEN Mİ BAŞLADI?

Efsane dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' hayranlarını sevindirdi. ATV'nin fenomen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" a2'de yeniden ekranlara gelmeye başladı.

Yayınlanan her bölümüyle reyting rekorları kıran efsane dizi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", 5 Nisan Salı gününden itibaren hafta içi her gün saat 19.45'te a2 ekranlarında olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı aksiyon, suç ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba yer almıştır.

