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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizi! ATV dava açınca...

20.01.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi BluTv ile anlaşma yapmıştı. Başrolünde Oktay Kaynarca yerine Ozan Akbaba'nın olacağı diziyle ilgili ATV harekete geçti. ATV'nin dava açtığını öğrenen BluTV sözleşmeden çekildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizi! ATV dava açınca...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeniden başlamadan kriz yaşadı. Başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6 sezon yayınladığı ATV'nin yönetimiyle sorun yaşayınca yayından kaldırıldı. Yapımcı şirket ile kanal arasındaki sözleşme krizinden sonra dizi hiçbir açıklama yapılmayan yayından final yaptı.

200. BÖLÜM YENİLENMİŞ HALİYLE YAYINLANACAKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni yapımcısı BVB Yapım'ın sahibi Bahadır Özdener bir süre bekledikten sonra BluTV ile anlaştı. Dizinin yayınlanmayan 200. bölümünü yenilenmiş haliyle "Son Efsane" adında sinema filmine dönüştüren Eşkıya ekibi ayrıca şubat ayı için Yeraltı adında başrolünde Ozan Akbaba'nın olacağı dizi projesi için hazırlıklara başlamıştı.

Bu gelişme üzerine ATV, BVB Yapım'a 165 milyonluk dava açacağını duyurdu. Anlaşmazlıktan sonra BluTV de BVB Yapım'la yaptığı sözleşmeden çekildi. BluTV, oluşan baskı nedeniyle Eşkıya ekibinin başka bir iş yapma önerisini bile şu aşamada kabul etmedi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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