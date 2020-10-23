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ESKKK’dan Azerbaycan’a bayraklı destek

MALATYA HABERLERİ  | 23.10.2020 17:26 | Son Güncelleme

Malatya Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi binasını Azerbaycan Bayrakları ile donatırken, Başkan Ali Evren, “İki devlet tek millet olan Azerbaycan’ın haklı olan davalarında esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman yanlarınızdayız” dedi.Azerbaycan’ın Ermenistan işgaline yönelik sürdürdüğü operasyonlar sürerken, Türkiye’de de destekler devam ediyor.

ESKKK’dan Azerbaycan’a bayraklı destek

Malatya Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi binasını Azerbaycan Bayrakları ile donatırken, Başkan Ali Evren, “İki devlet tek millet olan Azerbaycan’ın haklı olan davalarında esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman yanlarınızdayız” dedi.
Azerbaycan’ın Ermenistan işgaline yönelik sürdürdüğü operasyonlar sürerken, Türkiye’de de destekler devam ediyor. Malatya’da da Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi binası Azerbaycan bayrakları ile donatılarak destek verildi. Başkan Ali Evren, İki devlet tek millet olan Azerbaycan’ın haklı olan davalarında esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Avrupa Birliği Minsk grubunun 30 yıldır Azerbaycan’ın uğradığı haksızlığa sessiz kaldığını ifade eden Evren, “Tarihi şan, şeref ve zaferlerle dolu olan Türk Milletinin Azerbaycan kolu bu savaştan galibiyetle çıkacaktır. Tüm yüreğimizle esnaf ve sanatkarlar olarak ve Türk Milleti olarak Ermenistan’ı şiddetle kınıyor, Azerbaycan şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Can kardeşlerimiz Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Gazanız mübarek olsun. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye” ifadelerine yer verdi.

ESKKK’dan Azerbaycan’a bayraklı destek

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Merkez
Aydın Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
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