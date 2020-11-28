YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı

Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.11.2020 18:50 | Son Güncelleme

Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası başladı.

Turnuvanın birinci gününde karşılaşmalar sonucunda genç kadınlarda Ankara ferdi sporcusu Almıla Birçe Durukan altın, Marmara Eskrim Spor Kulübünden Zeynep Tuana Arslan gümüş, Gölbaşı Anadolu Lisesi Spor Kulübü sporcuları Elif Naz Hayber ve Duru Hayber bronz madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, müsabaka gözlemcisi milli hakem Fatih Güneş takdim etti.

Turnuva yarın genç erkekler kategorisinde oynanacak maçların ardından sona erecek.

Organizasyona Ankara’dan 1, İstanbul’dan 1 ve Adıyaman’dan 12 olmak üzere 16 sporcu katılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:14
Öğle
12:20
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:37

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Beyza Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Karagöz Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Çare Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.