Eskrimde Gençler Flöre Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası başladı.

Turnuvanın birinci gününde karşılaşmalar sonucunda genç kadınlarda Ankara ferdi sporcusu Almıla Birçe Durukan altın, Marmara Eskrim Spor Kulübünden Zeynep Tuana Arslan gümüş, Gölbaşı Anadolu Lisesi Spor Kulübü sporcuları Elif Naz Hayber ve Duru Hayber bronz madalya kazandı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını, müsabaka gözlemcisi milli hakem Fatih Güneş takdim etti.

Turnuva yarın genç erkekler kategorisinde oynanacak maçların ardından sona erecek.

Organizasyona Ankara’dan 1, İstanbul’dan 1 ve Adıyaman’dan 12 olmak üzere 16 sporcu katılıyor.

