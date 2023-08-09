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Esnaf ile haraç istediği ileri sürülen kişiler arasındaki silahlı çatışma kameraya yansıdı

09.08.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da kendisinden haraç istediğini ileri sürdüğü kişilerle silahlı çatışmaya giren esnaf ile ona saldıran bir kişi yaralandı. Korku dolu o anlar kameralara yansıdı.

Olay, 21 Temmuz günü Pursaklar’da meydana geldi. İddialara göre, tekel işletmecisi Murat Sinan (24) ile kendisinden haraç almak isteyen Ömer D. (25), Kadir Nurullah D. (19), Tarık Ö. (28), Sezer K. (30) ve Hamza A. (21) arasında tartışma çıktı. Karakola götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Saldırganlar ertesi gün yine aynı yere gelerek Murat Sinan’ı dışarıya çağırdı. Dışarıya çıkan Sinan, Hamza A.’nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yere yığılan Murat Sinan, üzerine gelen saldırgan Ömer D.’ye belinden çıkardığı silahla ateş ederek karşılık verdi. Kanlar içerisinde kalan Sinan’a bıçakla da saldıran ve darp eden saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Murat Sinan ile Ömer D., tedavilerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçan saldırganlardan Kadir Nurullah D. ile Hamza A. ise dün silahlarıyla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 saldırgan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Oğlunun kendisini korumak için silahına davrandığını ve serbest bırakılması gerektiğini belirten baba Şükrü Sinan ile davanın avukatı Sakıp Akgül ise sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

“OĞLUM İYİ Kİ SİLAHLA KARŞILIK VERMİŞ, YOKSA ŞU ANDA YAŞAMIYORDU”

Olayla ilgili konuşan baba Şükrü Sinan, “Olaydan bir gün önce bu kişiler dükkanıma gelip oğlumdan haraç istemişler. Oğlum da isteklerini reddedince tartışma çıkmış. Polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olmamışlar. Ertesi gün oğlumu dışarıya çağırıp silah ve sopalarla saldırmışlar. Oğlum da canını kurtarmak için silahla karşılık vermiş. Oğlum cezaevine girdi. Saldırganlar da yakalandı. Ben saldırganların cezalandırılıp, oğlumun serbest bırakılmasını istiyorum. Oğlum iyi ki silahla karşılık vermiş, yoksa şu anda yaşamıyordu. İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Oğlum yaralı halde cezaevinde şu anda. Orada 3 kişi kendisine saldırmış, oda kendini korumak için böyle bir şey yapmış” ifadelerini kullandı.

“GÖRÜNTÜLERDE HER ŞEY AÇIK ŞEKİLDE ORTADA”

Davanın avukatı Sakıp Algün ise, “Müvekkilim kendisinden haraç isteyen beş kişilik bir grubun silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anında kimliği ve cüzdanı da gasp edildi. Saldırganlar savcılık makamı ile Pursaklar Emniyeti’nin titiz çalışması sonucu yakalandı. Bizim bu olayla ilgili talebimiz, tutuklu bulunan müvekkilimizin, tutukluluk hali ile ilgili bir durum kalmadığı için serbest bırakılmasıdır. Bu yöndeki girişimlerimizi adli makamlara yaptık. Görüntülerde her şey açık şekilde ortada. Müvekkilim silahlı saldırıya uğrayacağının farkında değil. Araçtaki kişilerin pompalı tüfekle geldiği açık şekilde görünüyor. Planlı bir saldırı olduğu ortadadır. Müvekkilim de belindeki silahla kendisini korumaya çalışmaktadır” dedi.

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