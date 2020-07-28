YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Esnafa kredi erteleme müjdesi

Esnafa kredi erteleme müjdesi

MANİSA HABERLERİ  | 28.07.2020 15:42 | Son Güncelleme

Salihli ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, Kurban Bayramı öncesinde esnaf ve sanatkara kredi taksitlerinin ertelenmesi ile ilgili esnafa müjde verdi.

Salihli ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, Kurban Bayramı öncesinde esnaf ve sanatkara kredi taksitlerinin ertelenmesi ile ilgili esnafa müjde verdi. Esnafların Temmuz, Ağustos ve Eylül taksitlerinin faizli olarak başvurmaları halinde erteleneceğini belirten Aşık, “Kredilerin ertelenmesi esnafa nefes aldıracak” dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Başkanı Abdülkadir Akgül’ün yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarın sıkıntılı döneminde de banka takibine düşmemesi için yapılan girişimler sonuç verdi. Esnafların 30 Haziran 2020 tarihinden önce kullandıkları kredilerin Temmuz, Ağustos ve Eylül taksitleri çekilen kredi faiz oranı ile ertelendi. Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, alınan karar sonrasında esnaflara müjdeyi verdi. TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül’e yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden Aşık, “TESKOMB Genel Başkanımız A.Kadir Akgül’ün Esnafımızın sıkıntılı döneminde Banka takibine düşmemesi için yaptığı çalışma sonunda 30 Haziran 2020 tarihinden önce kullanılan kredilerin Temmuz, Ağustos ve Eylül Taksitleri Çekilen Kredi Faiz oranı ile ertelenmiştir. Ertelemeden faydalanan ortakların erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname vermesi gerekmektedir. Bu taahhütnameler kooperatifimizce ortaklardan alınarak topluca ilgili banka şubesine 30 Eylül 2020 tarihine kadar verilecektir. TESKOMB Genel Başkanımız A.Kadir Akgül’e esnafımız adına Şükran’larımı sunarım. Esnafımıza yapılan uygulama hayırlı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Başkan Sadıkoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TMO teşekkürü

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Manisa Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:22
Sabah
06:02
Öğle
13:22
İkindi
17:13
Akşam
20:32
Yatsı
22:05

Manisa Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Bahar Eczanesi
Merkez
Çınarlı Eczanesi
Merkez
Yeni Hastane Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Turgutlu
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Başyiğit Eczanesi
Akhisar
Hürriyet Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.