“Esnafımız Kazansın” projesi yüzleri güldürüyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından küçük esnafın ayakta kalmasına destek olmak amacıyla başlatılan “Esnafımız Kazansın” projesi, salgın nedeniyle zor günler yaşayan esnafa soluk olmaya devam ediyor.

Yerel esnaftan alışveriş yapmayı teşvik eden proje, Süleymanpaşa’da hemşehrilik bilincini pekiştirmek, esnafa sahip çıkarak yerel kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla bir yıldır sürdürülüyor.

Proje kapsamında esnafların camlarına tanıtım etiketleri yapıştırılmış, belirli noktalarda proje ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtımı yapılmıştı.

“Bugün her zamankinden daha çok kenetlenmeye ihtiyacımız var”

Projenin bir yıldır başarıyla yürütüldüğünü ve halkın yerel esnafına sahip çıktığını ifade eden Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “İçinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde, milletçe birbirimize vereceğimiz destek her şeyden daha değerli. Süleymanpaşa Belediyesi olarak geçen yıl, alışveriş önceliğimizi yerel esnaflarımıza vermek amacıyla bir adım attık. “Esnafımız Kazansın” sloganıyla farkındalık yaratmayı hedeflediğimiz proje, kısa sürede siz değerli vatandaşlarımızdan gördüğü destekle, esnafımızın yüzünü güldürdü. Süleymanpaşa esnafımızın kalkınmasına destek olmak amacıyla, bugün her zamankinden daha çok kenetlenmeye ihtiyacımız var. Alışverişimizi yerel esnafımızdan yapalım. Esnafımız kazansın, Süleymanpaşa kazansın” diyerek küçük esnafa sahip çıkma çağrısını yineledi.