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Esnafın cips seven karga mesaisi

20.07.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büfe sahibi, her gün cips için gelen kargayı uzaklaştırmaya çalışıyor

Tokat'ta karganın bir büfenin önündeki stanttan cips paketi almaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda büfe işleten Mustafa Kahraman, iş yerinin önüne çıktığında, karganın stanttaki cips paketlerinden birini almaya çalıştığını gördü.

Gagası ile cips paketini alarak uçmaya başlayan kargayı kovalayan Kahraman, karganın düşürdüğü paketi tekrar yerine koydu. Bu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Kahraman, AA muhabirine, bölgedeki bir karganın cips paketlerine dadandığını söyledi.

Kargayla mücadele ettiğini ifade eden Kahraman, "Cip bağımlısı bir karga var. Karga ile mücadele ediyoruz. Hemen hemen her gün geliyor ve cipslerimizi alıp götürüyor. Haliyle biz de uzaklaştırıyoruz." dedi.

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Tokat büfe cips

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