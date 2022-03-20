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Esnafın sigorta bilincinin artırılması için eğitimler düzenlenecek

20.03.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esnafın sigorta bilincinin artırılması için eğitimler düzenlenecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Sigorta Birliği ile esnaf ve sanatkarın sigorta konusunda bilinçlenmesi için eğitim seferberliği başlattıklarını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafa sigorta konusunda fayda sağlayacak eğitim ve projeler için yapılan iş birliği iyi niyet mektubunun imzalandığını belirtti.

TESK ile sigorta sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği ile esnaf ve sanatkarın sigorta konusunda bilinçlenmesi için eğitim seferberliği başlattıklarını aktaran Palandöken, "Esnafımızın tamamı bu ücretsiz eğitimlerden faydalanmalı, bu eğitimlerle esnafımızın sigortaya olan ilgisi artırılacak."ifadesini kullandı.

Ücretsiz verilecek çevrim içi eğitimlerde Bireysel Emeklilik Sistemi'nden hayat, yangın ve nakliyat sigortalarına, devlet destekli alacak sigortasından kefalet ve sağlık sigortalarına kadar pek çok branş, uzman isimler tarafından tanıtılacak.

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