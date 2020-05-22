Esnafların maskesi belediyeden

İnegöl Belediyesi, Elektrikçiler ve Benzerleri Odası yönetiminin talebi üzerine oda üyelerine dağıtılmak üzere 400 adet maskeyi teslim etti.

Korona virüs sürecinde maske üretimi konusunda ortaya koyduğu özverili çalışmayla adeta Türkiye’ye örnek olan ve şuan günde 20 bin maske üreterek vatandaşlara ücretsiz dağıtan İnegöl Belediyesi, bugüne kadar toplamda 800 bin maske üreterek 1 milyon hedefine ilerlemeye devam ediyor. İnegöl Belediyesi, maske dağıtımlarında esnafları da unutmadı. Elektrikçiler ve Benzerleri Odası yönetiminin talebi üzerine oda üyelerine dağıtılmak üzere 400 adet maske bugün Belediye Başkanı Alper Taban tarafından Elektrikçiler Odası Başkanı Yakup Ulama’ya teslim edildi.

İNESMEK maske atölyelerinde yapılan buluşmada, maske üretimi de gezilerek incelendi. Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Elektrikçiler Oda Başkanımızla birlikte Beşinci Mevsim binamızda maske üretim sınıflarımızda usta öğreticilerimiz ve İNESMEK yetkililerimizle bir aradayız. Maske üretimini tekrar bir yerinde gözlemleyelim istedik. Arkadaşlarımız başından beri burada üretmeye devam ediyorlar. Ben her birine teşekkür ediyorum. İşitme engelliler için özel maskeler ürettik, çocuklarımız için özel maskeler tasarladık. Yetişkinler için de normal maskelerimiz var. Bunları da olabildiğince kamu alanlarına, hastanelerimize, toplu kullanım alanlarına ulaştırıyoruz” dedi.

Esnaflara maske desteği sürecek

Maskenin korunmak için en ideal yöntemlerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Taban, “Sosyal mesafe kullarına da uyacağız ama bulaşmanın ilk etapta önlenmesini sağlayacak olan maske. Dolayısıyla biliyorsunuz İl’imizde de dün itibariyle maske kullanılması zorunlu hale getirildi. Herkes maske takmak zorunda. Dileyen satın alabileceği gibi dileyen de bizim sunduğumuz maskeleri kullanabilir. Yine esnaflarımıza da maske temin etmeye devam edeceğiz. Hem esnafımızı hem de hizmet ettiği halkımızın sağlığını korumuş olacağız” diye konuştu.

Elektrikçiler Odası Başkanı Yakup Ulama ise “Belediye Başkanımıza, belediye personelimize çok teşekkür ediyorum. Şuanda maske hayatımızın bir parçası. Dünyada bunun sıkıntıları yaşanırken ülkemizin ve şehrimizin maske konusunda sunduğu bu imkanlar gurur verici. Ben sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Burada yapılan iş büyük bir iş. Esnaf teşkilatları olarak teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

