ESO Meclis üyeleri taleplerini dile getirdi

Dijital ortamda bir araya gelen Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Meclisi üyeleri, sanayi üretiminin sürmesi ve çarkların dönmesi için bir dizi önlemin mutlaka hayata geçirilmesi yönünde görüş bildirdi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Meclis üyeleri, korona virüs (Covid-19) pandemisinin üretim ve ihracat süreçlerine olan yansımalarını değerlendirdi. 16 ana sektörün temsil edildiği toplantıda ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Sıkıntıların üretimle aşılacağı vurgulanan toplantıda, alınması gerekli tedbirlerle, şirketlerin ve çalışanların pendemiden korunması için görüş birliğine varıldı. Toplantıda üreticilerin süreçten en az zararla çıkması için gereken adımları içeren talepler de belirlendi. ESO Meclisinin birlikte oluşturduğu talepler TOBB, bakanlıklar, ilgili kurumlar, valilik, belediyeler ve sivil toplum örgütleri ile paylaşıldı. Talepler şu şekilde sıralandı:

Mali destekler

"Tüm işletmelerin ve sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması ve sektör ayrımı yapılmaksızın desteklerden faydalanması gerekmektedir. İşletmelerin kamu alacaklarının tamamımın ivedilikle ödenmesi gerekmektedir. Avans koşullarının basitleştirilmesi ve işletmelere uygun hale getirilmesi gerekmektedir. İhracatçıların Katma Değer Vergisi iade alacaklarının geri ödemelerinin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, korona virüs salgını nedeni ile Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Mart, Nisan, Mayıs 2020 aylarına ait Ba-Bs formları ile Katma Değer Vergisi ve Muhtasar beyannamelerin verilme süreleri Temmuz 2020 ayına ertelenmiştir. İhracatçıların bu aylardaki iade alacakları katma değer vergileri, mal ve hizmet aldıkları mükelleflerin beyanname ve Ba- Bs formlarını vermemeleri nedeni ile gecikecektir. İhracatçıların bu zor durumu aşmaları için, ihraç edilen malın tabi olduğu katma değer vergisi oranına veya genel yüzde 18’lik orana göre, ihracat bedeli üzerinden hesaplanan tutarın devreden KDV’si var ise ihracatçıya ödenmesi gerekir. Katma değer vergisinin 32. madde 2’nci fıkrasında ihracat bedelinin belli bir oranına kadar katma değer vergisi iadesi yaptırmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu maddenin işlevlik kazana bilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması yukarıda belirttiğimiz önerimiz, kanuna uygun olduğu gibi, ihracatçıların mağduriyetini giderecektir.