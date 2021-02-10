ESO, taleplerini Bakan Karaismailoğlu’na iletti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı görüşmede Eskişehir’in raylı sistemler ve çevre yolları alanındaki taleplerini iletti. Bakan Karaismailoğlu’nun makamında gerçekleşen görüşmede Albayrak, devam eden projelerin süreci hakkında da bilgi verdi.

Gürhan Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığındaki ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na Eskişehir ihracatını demiryolları ile limanlara bağlayan Yeşil Yol Projemizdeki son durum hakkında bilgi verdik, gelişmeleri aktardık. Eskişehir’in demiryoluyla Gemlik’e bağlantısı ve çevre yolu ihtiyacımız gibi şehrimizi yakından ilgilendiren talepleri kendisine ilettik. Ayrıca, hızlı tren üretimi, Uraysim projesi ve Eskişehir’in raylı sistemler geleceği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

