YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESO’da tedarik zinciri finansman projesi protokolü imzalandı

ESO’da tedarik zinciri finansman projesi protokolü imzalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.12.2020 16:24 | Son Güncelleme

Tedarik zinciri içinde yer alan alıcı ve satıcıların ticari hayatlarını kolaylaştırarak ‘Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı’ protokolü Eskişehir Sanayi Odası’nda imzalandı.Düzenlenen imza törenine ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Yöneticisi Canay Demirbel ve Eskişehir Sanayi Sitesi Girişimci Şube Yöneticisi Mert Yanıkoğlu katıldı.İmza töreninde konuşan Başkan Kesikbaş, pandemi nedeniyle firmaların zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek, “Ticaretin sürdürülebilirliğine katkı sunmak hedefiyle TOBB ve Ziraat Bankası iş birliğinde adım atıldı.

Tedarik zinciri içinde yer alan alıcı ve satıcıların ticari hayatlarını kolaylaştırarak ‘Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı’ protokolü Eskişehir Sanayi Odası’nda imzalandı.
Düzenlenen imza törenine ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Ziraat Bankası Eskişehir Bölge Yöneticisi Canay Demirbel ve Eskişehir Sanayi Sitesi Girişimci Şube Yöneticisi Mert Yanıkoğlu katıldı.
İmza töreninde konuşan Başkan Kesikbaş, pandemi nedeniyle firmaların zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek, “Ticaretin sürdürülebilirliğine katkı sunmak hedefiyle TOBB ve Ziraat Bankası iş birliğinde adım atıldı. Tedarik Zinciri Finansmanı projesi ile tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini giderilmesi amaçlanıyor. Proje ile aynı tedarik zinciri içinde yer alan firmaların birbirleriyle olan ticaretlerinde tahsilat riski Ziraat Bankası garantörlüğüyle sağlanacak. Ayrıca 540 güne kadar vade ve taksit imkanları ile de firmalara daha fazla satış yapabilme olanağı sunulacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:09
Öğle
13:02
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:09

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Cenk Özcan Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
221220201830231220200830nobetci
Cenk Özcan Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
221220201830231220200830nobetci
Cenk Özcan Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
221220201830231220200830nobetci
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.