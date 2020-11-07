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ESOGÜ’de bilimsel yayın başarıları ana sayfaya taşınıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.11.2020 13:51 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) öğretim üyeleri tarafından bilimsel dergilerin değerlendirme kategorilerindeki en yüksek ’çeyrek’ dilimini ifade eden ve yüksek atıf değeri olan ’Q1’ kategorisindeki dergilerde yayınlanan makaleler üniversite web sitesinde yer almaya başladı.ESOGÜ’nde öğretim üyelerini nitelikli akademik yayına teşvik etmek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı.

ESOGÜ’de bilimsel yayın başarıları ana sayfaya taşınıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) öğretim üyeleri tarafından bilimsel dergilerin değerlendirme kategorilerindeki en yüksek ’çeyrek’ dilimini ifade eden ve yüksek atıf değeri olan ’Q1’ kategorisindeki dergilerde yayınlanan makaleler üniversite web sitesinde yer almaya başladı.
ESOGÜ’nde öğretim üyelerini nitelikli akademik yayına teşvik etmek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Dünya genelinde akademik çalışmaların yayımlandığı dergilerin kalitelerinin ölçülmesi amacıyla dergiler çeşitli kriterlere göre değerlendirilerek Quartile kelimesinin karşılığı ’Q’ değeri ile sınıflandırılıyor. Bu dergiler arasında en prestijli ve etki değeri impact factor yüksek olan dergiler ise ’Q1’ kategorisinde yer alıyor. ESOGÜ’nün başlattığı bu yeni uygulama ile Q1 dergilerde yapılan yayınlar popüler bilim haberciliği ile haberleştirilerek paylaşılıyor.

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