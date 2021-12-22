ESOGÜ'nün 185 akademisyeni en çok atıf yapılan bilim insanları arasında yer aldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) görevli 185 akademisyenin, Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin bilim insanı arasında yer aldığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, uluslararası sıralama kuruluşu AD Bilimsel İndeksi (AD Scientific Index) 211 ülkeyi kapsayan 14 bin 113 üniversitedeki bir milyona yakın akademisyenden oluşan listeyi yayımladı. Listede Türk üniversiteleri ve kurumlarında son 5 yılda en çok atıf alan ve en yüksek H İndeksi'ne sahip ilk 10 bin akademisyen sıralandı.

ESOGÜ 185 akademisyeniyle dünyada 1491'inci, Türkiye'de de 125 devlet üniversitesi arasında 26'ncı sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, ESOGÜ'lü bilim insanlarına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Dünya çapında önemli bir yeri bulunan, akademik performansı gösteren bu tabloda 185 akademisyeninin yer almasından duyduğu memnuniyeti aktaran Şenocak, "Önümüzdeki yıllarda bu başarımızın çok daha fazla bilim insanımızın atıf almasıyla artacağına inanıyorum. ESOGÜ bilim üreterek bilim dünyasına fayda sağlamaya, Türkiye'yi ve Eskişehir'i gururlandırmaya devam edecektir. Bu vesileyle listede başarı gösteren her bir öğretim üyemizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

