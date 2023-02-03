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Espri nasıl yazılır, espri yazımı nasıl olmalıdır? Espri mi espiri mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.01.2023 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki birçok kelime farklı dillerden gelip zamanla değişerek ve dönüşerek Türkçeleşmiştir. Dünyanın en zengin kelime dağarcığına sahip olan diller arasında yer almasının bir sebebi de bu durumdur. Ancak farklı dillerden gelen bazı kelimeler yanlış telaffuz edilebilmekte ve yanlış yazılabilmektedir. Fransızca kökenli olan espri kelimesi de en sık yazım yanlışı yapılan kelimeler arasındadır.

Espri nasıl yazılır, espri yazımı nasıl olmalıdır? Espri mi espiri mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde kökeni farklı dillerden gelen bazı kelimeler vardır. Espri kelimesi de Fransızca olan esprit kelimesinden gelerek zaman içinde değişmiş ve Türkçeleşmiş bir kelimedir. İsim türünde olan espri TDK'ye (Türk Dil Kurumu) göre iki farklı tanıma sahiptir. İlk anlamına göre ince söz demektir. İkinci anlamına göre ise edebiyat alanında nükte kelimesinin karşılığıdır.

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Espri nasıl yazılır?

Espri kelimesi bazı deyimlerde ve birleşik fiillerde de kullanılır. “Espri patlatmak”, “espri yapmak”, herhangi bir durum, kişi ya da olay için “esprisi kalmamak” bu durum için verilebilecek örnekler arasında yer alır. Farklı dillerden gelip Türkçenin kelime dağarcığına yerleşen birçok kelime gibi espri kelimesi de en çok yazım yanlışına düşülen kelimeler arasında yer alır. Bu kelimenin doğru yazımı Türkçe yazım kurallarına göre belirlenmiştir.

Türk Dil Kurumuna göre espri yazımı tek “i” kullanılarak yazılmalıdır. Ancak halk arasında günlük konuşma dilinde bu kelimenin genel olarak telaffuzu “espiri” olarak kullanıldığı için yazımında da hataya düşülebilir. Espri doğru yazılışında tek bir “i” harfi vardır. Bu bağlamda espri TDK kurallarına göre espri şeklinde olmalıdır.

Espri mi espiri mi?

Genel bir hata olarak espiri şeklinde yazılsa da bu kelime aslında espri olarak yazılmalıdır. Espri doğru yazılışına örnek olarak şu cümleler verilebilir:

  • Öykünün esprisi kısa ama öz olması ve çok şey anlatmasıdır.
  • Sürekli aynı espriyi yaptığı için artık kimse onun bu sözlerine gülemiyor.
  • Bir an ortalık sessizleşti ve herkes gerildi, tam o anda öyle bir espri patlattı ki herkes kahkahalara boğuldu.
  • Böyle ciddi bir konuda nasıl espri yapabiliyorsun anlamıyorum!
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