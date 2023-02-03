Espri nasıl yazılır, espri yazımı nasıl olmalıdır? Espri mi espiri mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde kökeni farklı dillerden gelen bazı kelimeler vardır. Espri kelimesi de Fransızca olan esprit kelimesinden gelerek zaman içinde değişmiş ve Türkçeleşmiş bir kelimedir. İsim türünde olan espri TDK'ye (Türk Dil Kurumu) göre iki farklı tanıma sahiptir. İlk anlamına göre ince söz demektir. İkinci anlamına göre ise edebiyat alanında nükte kelimesinin karşılığıdır.

Espri nasıl yazılır?

Espri kelimesi bazı deyimlerde ve birleşik fiillerde de kullanılır. “Espri patlatmak”, “espri yapmak”, herhangi bir durum, kişi ya da olay için “esprisi kalmamak” bu durum için verilebilecek örnekler arasında yer alır. Farklı dillerden gelip Türkçenin kelime dağarcığına yerleşen birçok kelime gibi espri kelimesi de en çok yazım yanlışına düşülen kelimeler arasında yer alır. Bu kelimenin doğru yazımı Türkçe yazım kurallarına göre belirlenmiştir.

Türk Dil Kurumuna göre espri yazımı tek “i” kullanılarak yazılmalıdır. Ancak halk arasında günlük konuşma dilinde bu kelimenin genel olarak telaffuzu “espiri” olarak kullanıldığı için yazımında da hataya düşülebilir. Espri doğru yazılışında tek bir “i” harfi vardır. Bu bağlamda espri TDK kurallarına göre espri şeklinde olmalıdır.

Espri mi espiri mi?

Genel bir hata olarak espiri şeklinde yazılsa da bu kelime aslında espri olarak yazılmalıdır. Espri doğru yazılışına örnek olarak şu cümleler verilebilir: