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Her şey nasıl yazılır? Her şey ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.01.2023 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimelerin nasıl yazılması gerektiği, noktalama işaretlerinin nasıl kullanılması gerektiği gibi konular, iyi ve doğru bir iletişim sağlamak için oldukça önemlidir. Özellikle de birleşik kelimeler oldukça karıştırılan kelimelerdir. Bu kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı şekilde mi yazılması gerektiği konusunda birçok kişinin kafası karıştırıyor. Yazımı en çok karıştırılan kelimelerden birisi de "her şey" kelimesidir. Peki, her şey doğru yazılışı nedir?

Her şey nasıl yazılır? Her şey ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanımlamaya göre şey kelimesi, Arapça kökenlidir ve bir durum, eşya, olay vb. yerine kullanılabilen belirsiz sözcüktür. Her şey ise “tümünü kapsayan” anlamında kullanılabilir. Her şey kelimesi ayrı bir şekilde sözlükte ya da kılavuzlarda yer almasa da en sık kullanılan ifadelerden birisidir. Her şey kelimesinin doğru yazılışı en sık karıştırılan konudur. Kimileri ayrı olarak yazarken kimileri birleşik olarak yazmayı tercih ediyor ve bu sebeple kafalar oldukça karışıyor.

Her şey nasıl yazılır?

Dilimizde iki kelimenin yan yana gelerek yeni bir kelime oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl kullanılması gerektiği çok fazla kafa karıştan bir konudur. Her şey kelimesi bir birleşik kelime olarak sözlüklerde yer almasa da konuşma dilinde sıklıkla tercih edilir. Özellikle içinde “şey” olan kelimelerin bitişik yazılması çok karıştırılıyor.

Türkçeyi imla kurallarına uygun bir şekilde kullanmak hem sosyal olarak hem de profesyonel hayatta oldukça önemlidir. Günlük hayatta da çok fazla kullanılan her şey yazımı merak edilen sözcükler arasında yer alır. TDK, kelimelerin doğru yazımı konusunda başvurulan birincil kaynak durumundadır. Her şey TDK tarafından belirlenen yazım kurallarına göre bitişik yazılmamaktadır. "Herşey" olarak ayrı yazılması Türkçe imla kurallarına aykırıdır.

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Her şey bitişik mi yazılır?

Türkçede kelimelerin her zaman bir tane doğru kullanımı bulunur. Buna göre herhangi bir kelimenin doğru yazımını bilmeden farklı şekillerde yazmak uygun değildir. Her şey kelimesinin de doğru yazımı TDK tarafından belirtilmiştir. Her şey yazımı ayrı olmalıdır. Her ne kadar bazı insanlar her şey gibi içinde “şey” geçen kelimeleri bitişik olarak yazsa da bu durum imla kurallarına aykırıdır. "Şeytan" kelimesi dışında içerisinde "şey" bulunan her kelime ayrı yazılır.

  • Her şey (doğru kullanım)
  • Herşey ( hatalı kullanım)

Her şey ayrı mı yazılır?

Her şey kelimesi Türkçede sıklıkla kullanılan bir ifadedir. Bu gibi kelimelerin doğru yazımına TDK Yazım Kılavuzu veya TDK Genel Türkçe Sözlük'ten ulaşabilmek mümkündür. Bu tip kelimeler için basit bir formül bulunuyor. İçinde “şey” olan bileşik kelimeler ayrı olarak yazılmalıdır. Bu durumda her şey doğru yazılışı “her şey” şeklinde yani ayrı olarak yazılmasıdır. Her şey doğru yazılışıyla ilgili örnek kullanımları aşağıdaki gibidir:

  • Her şey olacağına varır.
  • Valizine her şeyini koyup koymadığını kontrol et.
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