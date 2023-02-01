Oysaki nasıl yazılır? Oysaki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bağlaç olan oysa sözcüğünden türetilen oysaki sözcüğü yazımı ile pek çok kişinin kafasını karıştırmıştır. Bağlaç olan –ki yazımındaki değişiklikler sebebiyle oysaki sözcüğünün de nasıl yazıldığı merak konusudur. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Fakat kalıplaşmış olan sözcüklerin sonunda yer alan ki eki bitişik olarak yazılmalıdır.

Oysaki Nasıl Yazılır?

Dilimizde bağlaç ve kiplerin yazımı belirli kurallara göre değişiklik gösterir. Örneğin soru eki olan –mi, -mu gibi ekler ayrı yazılır. Bu ayrım bazı sözcüklerin yazımında kafa karışıklığına sebep olur. Oysaki mi oysa ki mi yazımı karıştırılan sözcüklerden biridir. Türk Dil Kurumu’na göre bağlaç olan –ki ayrı yazılır. Oysaki doğru yazılışı ki ekinin bitişik yazıldığı şeklindedir. Oysaki tdk sözlüğünde de bitişik şekilde yazılır.

Oysaki Doğru Yazılışı

Bağlaç olan –ki demek ki, kaldı ki, bilmem ki gibi sözcüklerde ayrı yazılır. Bu da kafalarda oysaki ayrı mı yazılır sorusunu uyandırır. Oysaki bitişik bir sözcük olduğu için oysa ki şeklindeki yazım şekli imla kurallarına göre yanlış sayılacaktır. Hâlbuki, oysaki, belki, meğerki gibi kalıplaşmış sözcüklerde yer alan –ki kipi bitişik yazılır. Bu sözcüklerdeki –ki ekini ayırmak yanlıştır. Halbu ki, bel ki, meğer ki ve oysa ki gibi yazımlar imla kurallarına aykırıdır.

Oysaki Bitişik mi Yazılır?

Oysaki sözcüğünde yer alan ki eki yazımında yanlışlıklara sebep olur. Sıklıkla oysa ki şeklinde yazıldığı görülür. Bu sözcüğün Türk Dil Kurumu’nca belirlenmiş doğru yazımında bitişik yazıldığı görülür. Yani oysaki şeklindeki kullanım doğru olacaktır. Paragraflarda ve cümle içlerinde oysaki sözcüğü bitişik şekilde yazılması doğru bir akış sağlayacaktır.



