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  4. Espride pişti oldular! Doğu Demirkol'dan Cem Yılmaz'a gönderme

Espride pişti oldular! Doğu Demirkol'dan Cem Yılmaz'a gönderme

07.01.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan Diamond Elite Platinum Plus gösterisinde yer verdiği "Allah diyen aslan" esprisini iki yıl önce Doğu Demirkol'un kullandığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından gösterisinden bir bölümü paylaşan Demirkol, Cem Yılmaz'a göndermede bulunarak, "Eskilerden bir şaka…" yorumunda bulundu. Doğu Demirkol'a ilk destek Mustafa Sandal'dan geldi.

Espride pişti oldular! Doğu Demirkol'dan Cem Yılmaz'a gönderme

Diamond Elite Platinum Plus ile sevenlerinin karşısına çıkan ve yılbaşına özel Netfilix'te yayınlanan gösterisi ile adından söz ettiren Cem Yılmaz ve Doğu Demirkol'un espri konusunda pişti olduğu ortaya çıktı. Cem Yılmaz'ın "Allah diyen aslan" esprisini Doğu Demirkol'un iki 2.5 yıl önce Harbiye'de yaptığı ortaya çıktı.

Demirkol, esprinin yeniden Cem Yılmaz tarafından kullanılması üzerine geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından gösterisindeki bir kareyi paylaştı. Şakaya yer verdiği görüntüleri yayınlayan Demirkol, "Eskilerden bir şaka..." notunu düştü.

Doğu Demirkol'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın "Sıkıntı yapma Doğum. Sen tebessüme ve pozitif enerjiye konsantre olmaya devam et. Haa buradan kendine feyz alanlara ilham kaynağı olmaya devam et" yorumu dikkat çekti.

Demirkol'un videoyu yıllar sonra paylaşması sosyal medya kullanıcıları tarafından "Cem Yılmaz'a gönderme" olarak yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Doğu Demirkol
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