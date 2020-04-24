Esra Dermancıoğlu'dan Ercüment Ovalı paylaşımı: Aklım durdu

Ev karantinası günlerinde çektiği eğlenceli videolarla takipçilerinin moralini yükselten oyuncu Esra Dermancıoğlu, son zamanlarda sosyal medya hesabını son derece yoğun bir şekilde kullanıyor.

Özellikle çektiği dans videoları ile beğeni toplayan Dermancıoğlu bu defa ilginç bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Çektiği bir selfienin yanına Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın fotoğrafını koyan Dermancıoğlu bunun altına şunları yazdı:

“Ben Ercüment Ovali'yı corona ile tanıdım… Aklım durdu ne kadar benziyoruz… Sanki aşıyı ben bulmuşum gibi hissediyorum o derece yani” notunu düştü.

